Al menos 30 muertos y 100 heridos en un gran incendio en un casino de Camboya

Al menos 30 personas han muerto y más de 100 resultaron heridas durante un enorme incendio que consumió la madrugada de este jueves un casino ubicado en la ciudad camboyana de Poipet, a 200 metros de la frontera con Tailandia.

Khieu Sopheak, portavoz del Ministerio del Interior camboyano, declaró al periódico digital AJ Cambodia que al menos 30 personas han muerto en el incendio, aunque es probable que la cifra final sea mayor.

La gran mayoría de los heridos, de los que no se precisa condición, están siendo tratados en hospitales de Tailandia, recoge el medio Thai Enquirer.

El Ministerio tailandés de Salud urgió a los centros sanitarios de la provincia de Sa Kaeo, colindante con Poipet, a estar preparados ante la posible llegada de heridos, en un mensaje publicado en las redes sociales.

Los equipos de rescate buscan ahora a posibles víctimas dentro de los escombros del edificio.

