Al menos 18 muertos por bombardeo de Israel en zona de iglesia en Gaza, según Palestina

Al menos 18 palestinos cristianos murieron por un bombardeo del Ejército de Israel sobre la zona donde está ubicada la iglesia ortodoxa de San Porfirio en la Franja de Gaza, donde se refugiaba casi medio millar de personas incluyendo mujeres y niños, informaron este viernes fuentes oficiales palestinas.

“Un ataque aéreo israelí esta noche tuvo como objetivo la iglesia ortodoxa de San Porfirio en el barrio de Al Zaytoun en la ciudad de Gaza”, informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlada de facto por Hamás, aseguró que el ataque dejó “18 víctimas (mortales) de familias cristianas palestinas”.

Issa Mousleh, portavoz del Patriarcado Griego Ortodoxo, confirmó que al menos 16 personas murieron por el impacto de los proyectiles israelíes, pero no descartó que la cifra sea mayor pues “muchas de las cerca de 450 personas que albergaba la iglesia se encuentran bajo los escombros, y no hay herramientas eficaces en el lugar para sacarlas rápidamente”.

"It is unacceptable to bomb churches!"



A Palestinian priest in Gaza responds to Israel's bombing of the Church of Saint Porphyrius.

pic.twitter.com/63npOBiCAc