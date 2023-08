Al menos 17 muertos en India al derrumbarse un puente ferroviario en construcción

Al menos 17 personas que trabajaban en la construcción de un puente ferroviario sobre un barranco en el estado indio de Mizoram (este) murieron el miércoles al derrumbarse la estructura, indicaron las autoridades.

"El puente ferroviario que se estaba construyendo en Sairang, cerca de [la capital del estado] Aizawl, se derrumbó hoy y al menos 17 trabajadores fallecieron", dijo el jefe del gobierno de Mizoram, Zoramthang, en la red X, antes conocida como Twitter. El balance anterior era de 15 muertos.

En unas imágenes de video publicadas por este responsable podía verse una estructura de metal descolgada de unas columnas de soporte.

El diario Indian Express citó a un policía afirmando que fueron encontrados 17 cadáveres, y que "muchas otras personas" estaban desaparecidas en el drama ocurrido en este estado ubicado entre Bangladés y Birmania.

Devastated by the news of the railway bridge collapse in Sairang, Mizoram today, where atleast 17 workers died.

I extend my deepest condolences to all the bereaved families and wishing a speedy recovery to the injured construction workers. #Mizoram pic.twitter.com/iJeYMnW14p