Al menos 16 muertos en un incendio en un centro de estudiantes de la India

Al menos dieciséis personas han muerto, en su mayor parte estudiantes, y otras dieciséis han resultado heridas en un incendio en un centro de formación en el estado de Gujarat, en el oeste de la India, informó a Efe una fuente oficial.

El fuego comenzó hacia las 16.00 hora local (10.30 GMT) en un edificio que alberga un centro de formación para estudiantes, explicó P.L. Chaudhari, comisario adjunto de Policía al cargo de la sala de control de la ciudad de Surat, donde tuvo lugar el suceso.

Chaudhari indicó que, según la investigación oficial, el incendio se originó por un cortocircuito en un transformador eléctrico.

El fuego se declaró en el segundo piso del edificio y la mayor parte de las víctimas perdió la vida al subir a la tercera y última planta para intentar escapar de las llamas y se encontraron atrapados, precisó.

En imágenes emitidas por la cadena de televisión NDTV puede verse una gran columna de humo y a varias personas arrojándose al vacío desde el tercer piso del inmueble.

At least 15 students were killed after a massive fire broke out at a coaching centre in Gujarat's Surat on Friday afternoon. pic.twitter.com/J5nscBdVhz