Al menos 10 personas han muerto tras arrollar un vehículo a una multitud en Nueva Orleans, en Bourbon Street, en el llamado Barrio Francés, a primeras horas de este miércoles y al menos otras 30 personas resultaron heridas, informaron las autoridades locales.



Medios estadounidenses citaron a varios testigos que afirmaron que un camión se estrelló contra una multitud en Bourbon Street a gran velocidad, y luego el conductor se bajó y comenzó a disparar un arma, con la policía devolviendo el fuego.



La ciudad de Nueva Orleans informó en un comunicado publicado en Internet de que 30 personas habían sido trasladadas a hospitales de la zona con heridas y que se había confirmado la muerte de 10 personas.

There has been a c8nfirmed Terrorist attack in New Orleans.



