Al banquillo: EE. UU: demandado por homicidio por muertes en ataques en el Caribe

Internacionales

Las fuerzas armadas estadounidenses llevan meses realizando ataques letales contra embarcaciones que, según afirman, se dedicaban al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental. Ahora, las familias de dos hombres fallecidos en uno de esos ataques demandan al gobierno estadounidense por daños y perjuicios.

Dos familiares de ciudadanos trinitenses que supuestamente murieron en un choque con un barco estadounidense en el Caribe acusaron al gobierno federal de participar en una actividad "ilegal".

Este caso parece ser la primera demanda por homicidio culposo presentada ante un tribunal federal contra la administración Trump en respuesta a los ataques. Desde septiembre, Estados Unidos ha matado a más de 100 personas en esta campaña.

Según informa Business Insider, la demanda identificó a dos hombres, Chad Joseph y Rishi Samaroo, entre las seis personas fallecidas el 14 de octubre de 2025. La demanda afirma que un misil estadounidense impactó su embarcación mientras navegaba de Venezuela a Trinidad. Joseph y Samaroo regresaban a casa tras pescar en aguas cercanas a la costa venezolana y trabajar en granjas del país, según la denuncia.

Joseph, de 26 años al momento de su muerte, vivía en Las Cuevas, Trinidad. La demanda indica que intentó regresar a Trinidad a principios de verano, pero no pudo viajar después de que el barco que planeaba tomar sufriera problemas con el motor. Posteriormente, consiguió otro viaje a casa en octubre.



Samaroo, de 41 años al momento de su muerte y también residente de Las Cuevas, había estado trabajando en una granja en Venezuela después de su liberación anticipada en libertad condicional, según la demanda, que dice que previamente había cumplido 15 años de prisión por una condena por homicidio.

El ataque a la embarcación "formó parte de una campaña militar estadounidense sin precedentes y manifiestamente ilegal ", añadió la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts, calificándolos de "asesinatos premeditados e intencionales" que "carecen de toda justificación legal plausible". Argumentó que no existe ninguna situación en la que tal acción hubiera sido aceptable.



En el momento del impacto del barco, el presidente Donald Trump calificó a los seis hombres como "narcoterroristas" y dijo que el barco estaba "asociado con redes narcoterroristas ilícitas" y estaba involucrado en el tráfico de narcóticos a lo largo de una ruta conocida.

La demanda rechazó estas acusaciones, alegando que Joseph y Samaroo no pertenecían ni estaban afiliados a cárteles de la droga. La demanda también declaró que el gobierno trinitense no tiene información que vincule a Joseph ni a Samaroo con actividades ilegales.



La madre de Joseph, Lenore Burnley, y la hermana de Samaroo, Sallycar Korasingh, son las demandantes en esta nueva demanda. La demanda invoca la Ley de Muerte en Alta Mar y el Estatuto de Agravios Extranjeros, leyes federales que permiten a las familias interponer demandas por homicidio culposo en aguas internacionales y, en algunos casos, alegar violaciones del derecho internacional ante los tribunales estadounidenses.

"Estos asesinatos premeditados e intencionales carecen de justificación legal plausible", afirma la demanda. "Por lo tanto, fueron simplemente asesinatos, ordenados por individuos en los niveles más altos del gobierno y obedecidos por oficiales militares en la cadena de mando".

Legisladores, funcionarios y expertos de diversos campos han debatido la legalidad de la campaña estadounidense desde su inicio en septiembre. La administración Trump ha justificado sus ataques, argumentando que los objetivos son personas y embarcaciones que traen drogas a Estados Unidos.

Sin embargo, expertos legales han afirmado que los ataques no siguen los protocolos adecuados para interceptar presuntas embarcaciones narcotraficantes y cuentan con un respaldo legal cuestionable . Las acciones letales no son la norma en las operaciones antinarcóticos estadounidenses. Múltiples informes sobre estas operaciones, destinadas a frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, han suscitado preocupación por la violación de las leyes de los conflictos armados.