Al Fayed, el último suegro de Lady Di, es acusado de violación y agresiones sexuales

El fallecido multimillonario egipcio Mohamed Al Fayed —padre de Dodi, la expareja de la princesa Diana, que fue dueño de los emblemáticos almacenes británicos Harrods— fue acusado de violación y agresiones sexuales, según una investigación de la BBC que será emitida este jueves.

Las acusaciones son reveladas en un documental y un pódcast de la cadena británica BBC, que realizó una investigación sobre el empresario, fallecido el año pasado a los 94 años.

La cadena interrogó a 20 mujeres que acusaron al exdueño de Harrods de agresiones y violencia en sus propiedades de Londres y de París, entre finales de los años 1980 y de los años 2000.

De las entrevistadas, cinco lo acusaron de violación, según el documental titulado Al Fayed: un depredador de Harrods, que será difundido este jueves a las 21:00 en BBC Two, junto a un pódcast.

