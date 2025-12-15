Ahora sí: nuevo pronóstico de Serra para Navidad, que llega con “temperaturas veraniegas”

Locales

El meteorólogo José Serra anunció un nuevo pronóstico para este 24 y 25 de diciembre, que vendrán “sin lluvias y con temperaturas veraniegas”. En una primera instancia, el experto había sugerido tener un “plan A y un plan B”, pero recordó que la “atmósfera, que es dinámica y variable”, ajustó sus predicciones.

En diálogo con Montevideo Portal, Serra afirmó que se dará una “situación muy buena” en lo que respeta al pronóstico del tiempo para las fiestas.

El meteorólogo también señaló que desde el próximo martes volverán las “altas temperaturas”, por encima de los 30 °C, que continuarán hasta el sábado 20 de diciembre. Para el domingo, se prevén precipitaciones y bajas de temperatura.