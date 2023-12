Ahora es famoso: robó un celular y lo primero que hizo fue transmitir en vivo

El pasado sábado, una joven fue víctima de un arrebato en la puerta del centro comercial Bangú, en el oeste de la ciudad de Río de Janeiro.

Según consignara el medio local G1, la mujer estaba en una parada ómnibus cuando un sujeto pasó junto a ella en bicicleta y le quitó de las manos el celular.

Curiosamente, el malhechor no tuvo mejor idea que acceder a la cuenta de Instagram de la víctima y hacer desde allí una transmisión en vivo. En el video, el sujeto se filmó a sí mismo mientras cantaba.

??GRAVE: Após roubar o celular de uma trabalhadora na saída do Bangu Shopping, na Zona Oeste do Rio, marginal se emociona e decide abrir uma live no Instagram da vítima para debochar.



Um seguidor de vítima desconfiou e gravou a tela. pic.twitter.com/FXae9qak8a