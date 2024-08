Ahora, de visitante: Ucrania incursiona en territorio ruso y combate en la región de Kursk

El Ejército ruso ha movilizado toda su artillería pesada y su aviación para expulsar a las tropas ucranianas que penetraron hace tres días en su territorio, mostrando su debilidad defensiva en la frontera ante una operación que ha recibido el respaldo de Occidente.

“Se han rechazado los intentos de algunas unidades [ucranianas] de adentrarse profundamente en territorio, en el sector de Kursk”, reconoció hoy el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, prometió “la derrota aplastante del enemigo”, pero esta está aún muy lejos de llegar, lo que ha encendido el alarmismo en las redes sociales y entre la oposición, que responsabiliza al presidente, Vladímir Putin, por su “sangrienta aventura” en Ucrania.

Ucrania no ha reivindicado oficialmente la mayor incursión desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, pero Kiev insinuó el jueves que no hay mejor forma de obligar al Kremlin a negociar la paz que golpeándole donde más le duele.

Ni el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ni el Estado Mayor del Ejército u otros altos cargos han revelado hasta ahora detalle alguno, ni confirmado oficialmente la participación de las fuerzas ucranianas en la incursión.

“Es cosa del Ejército decir quién y qué está pasando allí”, dijo Mijailo Podoliak, asesor del jefe de la Oficina Presidencial, en declaraciones a la televisión, en lo que constituye el primer comentario sobre el tema de un representante del gobierno.

Asustar a Rusia

Podoliak sí que señaló la eficiencia en aumento de las “operaciones militares de Ucrania en la zona de hostilidades”, y explicó que esta podría influir la postura de Rusia ante unas posibles negociaciones.

“A día de hoy, tenemos una guerra que gradualmente está avanzando hacia el interior de la Federación Rusa. ¿Les asustará? Sí. ¿Reaccionan a otra cosa que no sea el miedo? No”, afirmó Podoliak.

Solo cuando la guerra no transcurra conforme a los planes rusos, y el coste en términos de bajas y pérdidas materiales y de territorio ascienda, estará Moscú dispuesta a admitir compromisos, enfatizó.

En estos momentos, la mayor parte de las informaciones sobre la extensión de la operación en curso proceden de fuentes rusas, según advirtió el analista militar Oleksandr Kovalenko.

Sin embargo, declaró a EFE, las fuerzas atacantes han logrado controlar unos 400 kilómetros cuadrados de territorio ruso, casi la mitad de la extensión tomada en Ucrania desde inicios de 2024 en intensos combates por fuerzas rusas numéricamente muy superiores.

BREAKING:



The Ukrainian Army continues to advance in the Russian Kursk region, breaking through additional defensive lines.



In this video, they take 50 Russian soldiers as prisoners of war.



It’s the first time in 70+ years that Russia is being invaded pic.twitter.com/DQwNH70K5G