Agua potable y saneamiento: las prioridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, celebró este miércoles la extensión de los jornales solidarios por dos meses, pero reconoció que es necesario aumentar la cantidad de obras que realiza el país, principalmente las de infraestructura, ya que cuando finalice la obra de la empresa UPM “se va a necesitar mucha fuente laboral”.

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, respondió a la jefa departamental. En primer lugar, dijo que la obra de infraestructura de UPM está generando un impacto “muy importante” y que permanecerá durante este año, el que viene y que llegará hasta el 2023. “Vamos a tener allí una obra extraordinaria en referencia a lo tradicional, pero no por ello hemos dejado de trabajar. Coincidimos con la Cámara de la Construcción y con la mirada de la intendenta y no estamos quietos”, indicó en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

Asimismo, el secretario de Estado afirmó que están trabajando y presentando otras obras que cubrirán la faltante de UPM cuando esta deje de construir. En ese sentido, adelantó que se está trabajando en una nueva línea de bombeo de agua porque se está buscando avanzar en la cobertura de saneamiento de todo el país, algo que viene “atrasado”, según Falero.

“Estamos generando un financiamiento propio en el ministerio con un nuevo sistema que no existían. Todas estas obras que estoy mencionando van a cubrir gran parte y puede hasta superar lo que ha sido UPM. Todo esto, y si además las intendencias acompañan a este proceso de obra pública puede ser aún mayor, por lo menos pretendemos que no se debilite y no se reduzca el rubro de la construcción porque tiene un fuerte impacto social y laboral”, expresó.

Consultado sobre el proyecto de movilidad del Área Metropolitana que plantearon los intendentes frenteamplistas Carolina Cosse y Yamandú Orsi, el ministro indicó que es un proyecto “muy ambicioso”, que desde que tiene uso de razón se está hablando de este proyecto y que actualmente “hay otras prioridades”.

“El tema del agua potable con seguridad para Montevideo es primordial, por eso encaramos en primera instancia esa obra. Si tenemos una dificultad en nuevas corrientes, Montevideo se queda sin agua y no podemos depender siempre del río Santa Lucía, debemos tener otras alternativas, por eso se opta por un trabajo en el Río de la Plata de extracción de agua y de purificación para llegar con otra línea de bombeo que le de seguridad absoluta a la capital”, aseguró.

El secretario de Estado añadió que el saneamiento es un tema prioritario porque tiene un fuerte componente en lo que hace a la temática medioambiental, que muestra a Uruguay “muy bien posicionado a nivel mundial”.

“Tenemos que seguir acompañando el proceso de saneamiento, por lo menos tener un avance. En caso de que las posibilidades existan en cuanto a posibilidades de financiamiento que no afecten los compromisos asumidos por el Ministerio de Economía, con los límites correspondientes y en generar un endeudamiento mayor a lo que podemos, no está descartado, pero tampoco está resuelto dentro de la disponibilidad que se tiene como país”, comunicó.