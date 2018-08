Agrupación médica propone fijar ocho horas diarias para el sector

Locales

Rodríguez planteó luchar por las ocho horas laborales diarias y el decreto de trabajo insalubre para todos los médicos del país, además de un proceso de educación médica continua, crear un centro de mediación constituido por profesionales.

En cuando a lo salarial el candidato planteó “racionalizar los sueldos más altos y eliminar costos superfluos para lograr una cuota justa y acorde”.

La propuesta de su equipo indica que los médicos recién recibidos no deben pagar la cuota al Colegio Médico mientras no estén trabajando, que la cuota puede bajarse gestionando al 100% de la cartera de deudores y que deberán crearse formas alternativas de ingresos para que el Colegio Médico no sea una entidad recaudadora, según señalaron en un comunicado de la agrupación.

Médicos por el Cambio propone crear un servicio de asesoramiento médico legal y gratuito las 24 horas vía telefónica, una recertificación médica de forma voluntaria y por un sistema de créditos y validar un código de ética médica gerencial.

Montevideo Portal