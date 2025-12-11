Policiales

Agresión en el Hospital de Rivera: mujer atacó a médicos y desafió a la Policía

Montevideo Portal

Un grupo de efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) debieron intervenir en la noche de este miércoles en el Hospital Departamental de Rivera luego de que una mujer que se encontraba en consulta médica comenzara a agredir a trabajadores de la salud.

Según informó la Jefatura de Policía de Rivera, el hecho ocurrió sobre las 22:40 horas, cuando el Centro de Comando Unificado Departamental derivó un móvil policial en apoyo al efectivo que cumplía servicio 222 en la puerta del hospital.

La solicitud de asistencia se realizó debido a que una usuaria se encontraba alterada y en actitud desafiante. Al arribar, los policías constataron que la mujer —de 31 años y sin antecedentes penales— había sido detenida momentos después de comenzar a proferir insultos hacia el personal médico durante la consulta, además de agredir físicamente a, por lo menos, tres trabajadores del centro.

La mujer fue detenida, pese a desobedecer las órdenes de los uniformados en primera instancia, y luego fue evaluada por la médica de guardia, quien expidió el certificado correspondiente. Posteriormente, fue trasladada a una seccional policial para continuar con el procedimiento.

Enterada la fiscalía de turno, se dispuso tomar declaración a los denunciantes y realizar el reconocimiento forense a los lesionados. Pese a que en un primer momento la agresora fue detenida, más tarde fue dejada en libertad.

Montevideo Portal