Agentes de Carga denuncian que navieras internacionales “omiten” el puerto de Montevideo

La Asociación Uruguaya de Agentes de Carga (Audaca) afirmó que “varias navieras de alcance internacional han comenzado a omitir el puerto de Montevideo en sus itinerarios regulares”.
Según el gremio, MSC, Hapag-Lloyd, ZIM, Maersk, Cosco y Log-In han cambiado los itinerarios, por lo que “se está generando una reconfiguración en las rutas habituales de importación y exportación”, que afecta “tanto al comercio exterior como a la cadena logística regional”.
“En la mayoría de los casos, las cargas están siendo redirigidas hacia otros puertos cercanos, como Buenos Aires, Santos o Itapoá, incrementando costos y tiempos de tránsito”, indicó la Audaca en un comunicado.
La asociación calificó esta situación como “problemática” y afirmó que realiza “un seguimiento constante” y está “en contacto con operadores logísticos, autoridades portuarias y representantes del sector, a fin de evaluar su impacto y promover posibles soluciones que permitan restablecer la conectividad de Montevideo como puerto de escala directa”.
“Recomendamos a los operadores y empresas involucradas mantenerse en contacto con sus proveedores logísticos para coordinar alternativas de embarque y asegurar la continuidad operativa”, indicó la Audaca.
