Agente paraguayo señalado por Marset fue sometido a prueba de polígrafo y no la superó

Internacionales

Lie to me

Montevideo Portal

La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay afirmó que el relevo de Daniel Fernández, exjerarca de un área clave de esa dependencia y que había sido nombrado por el narcotraficante Sebastián Marset en su última carta, fue debido a no haber pasado una prueba de polígrafo.

Así lo informó el ministro de la Senad, Jalil Rachid, quien explicó que este tipo de prueba es un requisito indispensable que “debe ser evaluada por los agentes de la DEA [Administración de Control de Drogas de Estados Unidos]” en la previa a que un agente ingrese a la Unidad de Investigación Sensitiva de la Secretaría Antidrogas —la que dirigía Fernández— y sumó que, si esa prueba resulta negativa, debe salir de la dependencia.

“Él, como jefe de SIU, había sido sometido al polígrafo en varias oportunidades y las había pasado. Esta última prueba no guarda relación con lo que expresó en la carta que le atribuyen a Marset. Él no es apartado por un caso de corrupción o por una filtración de una investigación sensible, sino que uno no puede pasar la prueba de polígrafo por diversos aspectos”, señaló Rachid a radio Ñandutí de Paraguay.

Luego dijo que el funcionario seguirá trabajando como “agente especial”, pero en otra dependencia de la Secretaría.

??Agente de SIU que no pasó la prueba del polígrafo no fue apartado por un caso de corrupción, señala ministro de la SENAD



??El ministro de la SENAD, Jalil Rachid, aclaró que Daniel Antonio Fernández Ávalos, exdirector de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU), no fue… pic.twitter.com/JyE4DolkZl — Radio Ñandutí (@nanduti) June 13, 2025

El narco uruguayo reapareció el 3 de junio con una carta dedicada “a cada uno de los países” que lo “persiguen”.

A las autoridades paraguayas, el narcotraficante les apuntó por afirmar que “también viven del narcotráfico”. En ese pasaje cuestionó la extradición de su esposa, Gianina García Troche, trasladada el 21 de mayo desde España, y que ahora permanece en una cárcel de máxima seguridad en Paraguay, y además incriminó de forma particular a Daniel Fernández.

“Son unos malparidos, unos hipócritas. Ustedes manejan la droga que entra y se vende en el país, la señal principalmente. Daniel Fernández, el director de la SIU, se sentaba a sacar cuentas (él más su gente de confianza) de cuántos kilos llevaba en las vueltas; sin el permiso de él, las cosas no se hacían. Pero, claro, como es del gobierno, es delincuente con diploma, ¡nadie le hace nada! Pero ese es más narcotraficante que cualquiera ahí en su país. Entonces, si viven del narcotráfico, respetan el narcotráfico; si no, les puede ir mal”, afirmó Marset en su carta.

Montevideo Portal