Africanos residentes en Ucrania denuncian racismo al intentar salir del país

A decenas de inmigrantes africanos en Ucrania se les impide cruzar las fronteras del país desde el inicio del conflicto con Rusia, el pasado jueves 24 de febrero. A través de publicaciones en Twitter, los refugiados negros aseguran que se les está dejando de lado en el momento de realizar la travesía.

En uno de los informes, un hombre dijo que a sus familiares y otros migrantes les dijeron que se bajaran del autobús en el que viajaban cerca de la frontera el sábado pasado y, cuando cuestionaron la orden, los militares los arrojaron del vehículo.

“Ahora estamos atrapados en una estación de tren en Kiev junto con miles de otras personas que no están seguras de cuál será el próximo paso. Esto no solo les sucede a los negros, sino también a los indios, árabes y sirios”, dijo al periódico The Independent.

El pasado domingo, estudiantes jamaiquinos que llegaron a Leópolis desde Kharkiv fueron obligados a caminar unos 20 kilómetros hasta la frontera con Polonia. La ministra de Relaciones Exteriores de Jamaica, Kamina Smith, dijo que se les prohibió subir al autobús que transportaba a otros estudiantes al país vecino.

Nigerian students seeking refuge in Poland were denied entry while there counterpart the Ukrainian were allowed to Poland by the army and the police on the border.The Nigerian students have stayed in the border for 2days and others fled away.We should condemn RACIALISM. pic.twitter.com/lMBO7ikwYM