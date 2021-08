Afganistán: maestros se despiden de sus alumnas, quienes ya no podrán ir a la escuela

Una foto tomada en el exterior de una escuela en Afganistán registra de manera elocuente un momento conmovedor.

La imagen, compartida por la activista social británica-afgana Shabnam Nasimi, muestra a un grupo de jóvenes que llega a clase, a pesar de que la escuela estaba cerrada en medio de la aplastante barrida del país por parte de los talibanes.

Al publicar la imagen en Twitter, Nasimi escribió: "Los maestros se despidieron de sus alumnas a quienes ya no se les permitirá ir a la escuela. Un sentimiento de impotencia paralizante".







A photo of a school in #Afghanistan closed due to security issues. The students showed up bright and early anyway.



Teachers said goodbye to their female students who won’t be allowed to go to school anymore. A numbing helpless feeling. pic.twitter.com/D6HiurPFKS