Locales

Aeropuerto de El Jagüel reabrirá para la próxima temporada de verano: los detalles

Montevideo Portal

La Intendencia de Maldonado trabaja en la reapertura del aeropuerto de El Jagüel para la próxima temporada de verano, según informó FM Gente y confirmó Sebastián Cal, coordinador del aeródromo, a Montevideo Portal.

El aeropuerto ha pasado por diversas refacciones, ya que hacía muchos años que no tenía mantenimiento. Actualmente se están pintando las calles, acondicionando los conos de viento, se han colocado extintores, y se espera que el aeródromo comience a operar a la brevedad.

Los trabajos de refacciones son llevados a cabo por diversos sectores de la comuna maldonadense, como las direcciones de Tránsito, Higiene y Aseo Urbano.

La Intendencia presentó la documentación correspondiente a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), que colaborará durante el verano junto a la Fuerza Aérea para brindar asistencia en términos de seguridad. Usuarios de El Jagüel y del aeroclub de Punta del Este también están colaborando, indicó el exdiputado de Cabildo Abierto.

Por su parte, el prosecretario de la Intendencia de Maldonado, José Martín Hualde, declaro al citado medio que “obviamente” se está en un “proceso de evaluación próximo a estar elaborando una legislación para la explotación del lugar”.

A pesar de ello y debido a la inminente temporada de verano es que se decidió reabrir el aeropuerto, indicó.

Montevideo Portal