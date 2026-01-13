Advierten por falta de avances en plan de ordenamiento territorial en Laguna del Sauce

Locales

Organizaciones que integran la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce expresaron en un comunicado su preocupación por la falta de avances en la aprobación de un Plan de Ordenamiento Territorial de la cuenca, un instrumento que lleva una década de elaboración técnica y participativa y que aún no fue tratado por la Junta Departamental de Maldonado.

En el texto al que accedió Montevideo Portal, las organizaciones advirtieron que, pese a contar con acuerdos técnicos y el acompañamiento del Ministerio de Ambiente, el plan permanece desde hace aproximadamente tres años a consideración del legislativo departamental “sin que hasta el momento se haya alcanzado una definición”.

Fernando Niggemeyer, integrante de la Comisión de Cuenca, explicó en diálogo con Montevideo Portal que el proceso está prácticamente cerrado desde el punto de vista técnico. “La última instancia para la aprobación, luego de que ya se alcanzaron consensos a nivel del ministerio, la Intendencia y otros organismos, es la aprobación en la Junta Departamental”, señaló.

Según indicó, durante el período de gobierno anterior el plan “nunca salió de las comisiones de la Junta Departamental y nunca se llegó a tratar”, afirmó.

Niggemeyer explicó que la cuenca “es la fuente del 95% del agua potable que se consume en Maldonado”, y agregó que se trata del departamento con mayor crecimiento poblacional del país. “Disponer de agua para potabilizar es crítico, porque la laguna abastece otros circuitos que hoy están cerca de colapsar”, advirtió.

Por otro lado, valoró que, desde la Intendencia de Maldonado, se haya anunciado la intención de priorizar el tema, aclaró que no se trata de una medida de confrontación. “No estamos planteando un conflicto ni un plan de medidas; queremos marcar una señal de alerta”, sostuvo, y advirtió que “si esto se sigue demorando, el plan puede quedar obsoleto”.

