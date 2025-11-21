Policiales

Aduanas incautó más de 3.000 muñecas de contrabando: cuánto salen y por qué no son barbies

Montevideo Portal

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) incautó un cargamento de más de 3.000 muñecas como parte de una “presunta infracción marcaria” y que tienen un valor superior a los US$ 90.000.

El hecho ocurrió el pasado martes 4 de noviembre, según comunicó el organismo este jueves 20, cuando funcionarios inspeccionaron la mercadería de un contenedor que venía de China con una carga declarada de 245 bultos. Realizaron el procedimiento y comprobaron que había seis cajas con 960 muñecas empaquetadas de las marcas Fine Holiday y Lovely Girl, que “estarían simulando ser de Barbie”.

Una semana después se hizo otro control de rutina a dos contenedores más, que también venían de China; en el primero se encontraron cinco cajas con 1.020 muñecas (de marcas My Style y Charm Girls), mientras que en el segundo había 11 cajas con 1.176 juguetes (de Fashion Girl y My Style).

“Los productos encontrados presentaban un parecido significativo con las formas y características de las muñecas, accesorios y temáticas de Barbie. Además, los empaques de las muñecas presentan una estética semejante a los de dicha marca”, sostuvo Aduanas en su comunicado. Sin embargo, los juguetes originales “tienen particularidades que los distinguen”, añadió y listó que los empaques poseen el logo impreso de la marca, con “una tipografía y color característicos”; los materiales de los productos “son de mayor calidad y los acabados más precisos”, y además, el rostro de las muñecas y sus representaciones “son únicas, propias de la marca Barbie”.

El valor total de las 3.156 muñecas asciende a US$ 93.742,57.

Finalmente, la DNA recordó que los productos falsificados “son altamente perjudiciales para la salud”, ya que su producción “suele realizarse con materiales de bajo presupuesto [y] sin supervisión ni normas de calidad más allá de replicar productos originales”. “En este caso, al tratarse de juguetes, la manipulación por parte de niños puede causar lesiones físicas, ahogamientos, intoxicaciones, entre otras consecuencias”, finalizó el organismo.

