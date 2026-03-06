Aduanas incautó cientos de miles de cigarros, vaporizadores y un auto en varios operativos

Policiales

Diversos operativos realizados en los últimos días por equipos del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) y de las Aduanas Móviles Regionales Sur y Oeste permitieron incautar 189.940 cigarrillos de contrabando, además de vaporizadores —cuya venta está prohibida en Uruguay— y un vehículo utilizado para la distribución de la mercadería.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la ciudad de Salto, donde equipos de la Aduana Móvil Regional Oeste, con apoyo de funcionarios de la Administración de Aduana local, incautaron 111.680 cigarrillos marca Gift de origen paraguayo.

La mercadería estaba distribuida en 21 cajas que ya se encontraban cerradas y despachadas mediante encomiendas para ser enviadas hacia Montevideo, donde presuntamente serían comercializadas.

En paralelo, en Montevideo, tareas de inteligencia e investigación permitieron a funcionarios del GRIA y de la Aduana Móvil Regional Sur identificar a un hombre que abastecía de cigarrillos en infracción aduanera a distintos vendedores del mercado local.

Tras identificar el vehículo que utilizaba para trasladar la mercadería, los equipos lo detuvieron en la zona de San Bautista. En ese procedimiento se incautaron 20.000 cigarrillos marca Gift y el automóvil utilizado en la logística de distribución.

A partir de esa detención se realizó un allanamiento en la vivienda del conductor, donde se incautaron otros 12.120 cigarrillos de la misma marca. En el marco de la investigación también se inspeccionó un comercio, donde se incautaron 16.140 cigarrillos Gift y 51 cigarrillos marca Nevada provenientes de free shop.

Además, en otro operativo coordinado entre el GRIA y las Aduanas Móviles Regionales Sur, Norte y Oeste se interceptaron tres bolsos enviados mediante el sistema de encomiendas desde el norte del país. En su interior se encontraron 30.000 cigarrillos marca Gift.

Por otra parte, en un procedimiento realizado en un local comercial de Montevideo, funcionarios del GRIA y de la Aduana Móvil Regional Sur incautaron vaporizadores —también conocidos como cigarrillos electrónicos— cuya comercialización está prohibida en el país.

En total, los distintos procedimientos permitieron incautar casi 190.000 cigarrillos, además de dispositivos electrónicos para vapear y un vehículo vinculado a la logística de distribución de la mercadería.

