Curiosidades

Adolf Hitler gana elecciones en Namibia y advierte que no aspira a conquistar el mundo

Fue electo concejal por el distrito de Ompundja. Dice que su padre no sabía lo que hacía cuando lo bautizó.

Su nombre es Adolf Hitler y a finales de noviembre ganó las elecciones locales y fue elegido concejal del distrito electoral de Ompundja en Namibia. Pero a pesar de su nombre, este político africano no comparte ninguna de las ideologías del exlíder del Partido Nazi y dictador de Alemania.

La curiosidad del nombre llamó la atención y por ello fue entrevistado por el diario alemán Bild. En dicho reportaje aseguró que no tiene nada que ver con la ideología nazi ni aspira a apoderarse del mundo.

El nombre surgió porque Namibia es una antigua colonia alemana y, por lo tanto, los nombres germánicos son comunes (el país fue una colonia de Alemania desde 1884 hasta el final de la Primera Guerra Mundial). El político admitió que el suyo se inspiró en el líder nazi, pero que ciertamente su padre "no entendía lo que representaba Adolf Hitler".

"Solo cuando llegué de adolescente entendí que este hombre [Hitler] tenía la intención de conquistar y controlar el mundo entero. No tengo nada que ver con eso", dijo a Bild, garantizando que no se identifica "con este tipo de ideología". A pesar de la confusión con el nombre, dice que lo mantendrá y no tiene intención de cambiarlo.

Adolf Hitler en Namibia fue elegido con casi el 85% de los votos en su región y es miembro del partido Swapo, conocido por su lucha contra el Apartheid.

Namibia, oficialmente República de Namibia, es un país del sur de África que limita al norte con Angola y Zambia, al este con Botswana, al sur con Sudáfrica y al oeste con el Océano Atlántico. Se independizó de Sudáfrica el 21 de marzo de 1990.