Adolescentes de INAU intercambiaban ropa por droga con empleada de una empresa tercerizada

Judiciales

En la ciudad de Rivera, se llevó a cabo un operativo antidrogas denominado “Operación Foresis”, que terminó con varias personas detenidas y la imputación de una mujer por el presunto suministro de estupefacientes a menores de edad que se encontraban internados en un hogar del INAU.

En el transcurso del operativo, se realizaron allanamientos en distintos puntos de la ciudad, tras los cuales se logró la detención de tres mujeres y un hombre, además de la incautación de droga y dinero en efectivo, como parte de las pruebas recolectadas.

Entre los detenidos llamó la atención una de las mujeres, quien trabajaba en una empresa tercerizada que prestaba servicios al INAU, realizando tareas de limpieza en un hogar femenino del departamento.

Según las investigaciones, ella suministraba estupefacientes a las adolescentes alojadas en el centro, en varios casos a cambio de prendas de valor u objetos personales.

La Fiscalía de 3° Turno de Rivera formalizó la investigación contra la mujer, imputándola por un delito de suministro agravado de drogas a menores de edad. Como medida cautelar, se dispuso su prisión preventiva por 120 días, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de su participación y posibles vínculos con otras personas implicadas.

Además de la principal imputada, otros integrantes del grupo fueron judicializados por delitos relacionados con la negociación y el suministro de estupefacientes: un hombre fue condenado a cuatro años de prisión y dos mujeres a dos años de pena por delitos vinculados a drogas.