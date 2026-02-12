Adolescentes, con “brutal ferocidad por el nivel de violencia”, mataron a balazos a joven

Judiciales

La Fiscalía de Adolescentes envió al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) a tres menores de edad por un homicidio ocurrido el pasado 15 de enero en la zona de Aparicio Saravia.

La detención de los delincuentes se dio en el marco de un megaoperativo que hizo la Policía en el barrio Marconi, instancia en la que detuvo a otras personas por hechos vinculados a homicidios.

La Justicia, a través de un proceso abreviado, consideró que los tres menores cometieron una infracción gravísima de homicidio especialmente agravado con “impulso de brutal ferocidad por el nivel de violencia”. Dos de ellos fueron acusados de ser autores del hecho, mientras que un tercero participó como cómplice.

El hecho en sí tuvo como víctima a un hombre de 29 años, quien tenía antecedentes penales, y fue perseguido por los tres ahora condenados. Mientras el joven corría por la calle Aparicio Saravia, le dieron varios balazos hasta que ingresó a una de las viviendas de la zona sobre la calle Timbúes.

Minutos después, falleció producto de las heridas.

