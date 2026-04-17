Adolescente sufrió feroz agresión en un liceo de Mercedes; patota lo emboscó en el baño

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Un adolescente de 13 años resultó herido tras ser agredido por otros estudiantes dentro de un centro educativo ubicado en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

El hecho ocurrió en la tarde de este jueves en el Liceo N° 2, situado sobre la calle Wilson Ferreira Aldunate, entre 18 de Julio y Eduardo Víctor Haedo. De acuerdo a la denuncia, el menor se encontraba en el baño del establecimiento cuando fue sorprendido por varios alumnos.

Según el parte policial, los agresores lo sujetaron y le dieron golpes de puño en la cabeza y en la cara. En determinado momento, el adolescente logró salir del lugar y avisar a las autoridades del centro educativo sobre lo ocurrido.

Posteriormente, un familiar lo llevó a un centro de salud, donde los médicos constataron que tenía golpes en la cabeza y la cara, con hinchazón en la frente y lastimaduras en el rostro.

Las actuaciones permitieron establecer que el adolescente ya habría sido víctima de situaciones similares, lo que genera preocupación por la repetición de este tipo de hechos. El caso es investigado por personal de la seccional N° 1, que trabaja para aclarar lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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