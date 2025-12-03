Adolescente se quedó en un arroyo cuando sus compañeros se fueron y murió ahogado

Un joven de 17 años perdió la vida en las últimas horas en el departamento de Paysandú.
Los hechos ocurrieron pasadas las 16 horas de ayer en aguas del arroyo San Francisco Grande, al norte de la capital sanducera y a 300 metros de donde se encuentra un establecimiento rural del Hogar Bethania, que brinda apoyo a personas en proceso de rehabilitación por consumo problemático de drogas.
Según informara la Armada Nacional, sobre las 18:00 horas se recibió, desde la zona, un llamado de auxilio. El autor de la comunicación relató que un grupo de menores se estaba bañando en el arroyo y, cuando decidieron retirarse, uno de ellos se quedó en el lugar. Más tarde, cuando fueron a buscarlo, ya no lo encontraron.
Se dispuso entonces una búsqueda con medios fluviales y terrestres que tuvo su triste final esta mañana, cuando se localizó el cuerpo que —a falta de identificación formal— sería del infortunado adolescente.
De acuerdo con el citado informe, el adolescente era uno de los internos del mencionado centro de rehabilitación.
El caso está en manos de Fiscalía, que dispuso las acciones de rigor.
