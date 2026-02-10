Judiciales

Adolescente de 17 años del INAU fue encontrada en la casa de un peligroso narcotraficante

Montevideo Portal

La Policía, en conjunto con el trabajo realizado por la Fiscalía de 3° Turno a cargo de Alejandra Domínguez, detuvo, el pasado lunes, a un hombre de 42 años que era buscado por vender droga en Rivera.

Según la información policial, las autoridades estaban hacía varios días detrás de los pasos del hombre, y se había montado un operativo con el fin de lograr la detención. El delincuente está vinculado a varias bocas de droga del departamento, además de que no se descarta su vínculo con algunos hechos de violencia.

En una de las tareas de vigilancia que se hicieron previo a la detención, los efectivos vieron cómo una joven entraba y salía del domicilio del delincuente en el barrio Mandubí.

Según dijeron fuentes de la investigación a Montevideo Portal, se trata de una adolescente que está al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), quien salía sin permiso del organismo para asistir a la casa del narco.

Las autoridades intervinieron para imponer la salida de la menor de 17 años del lugar y se dispuso que vuelva a estar en la órbita del INAU. Los informantes explicaron que, como no encontraron juntos al delincuente y a la adolescente, la Justicia no acusó al hombre de sustracción de menores.

La joven aseguró que estaba “en pareja” con el delincuente y por eso lo visitaba. En ese lugar se incautaron varios elementos, como diferentes drogas, un arma de fuego, una balanza de precisión y dinero en efectivo fruto de los negocios ilícitos.

Montevideo Portal