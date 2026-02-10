Contenido creado por Joaquín Symonds
Judiciales

Complicado

Adolescente de 17 años del INAU fue encontrada en la casa de un peligroso narcotraficante

La menor fue vista durante tareas de vigilancia que realizaba la Policía. Al declarar, dijo que era la “pareja” del delincuente de 42 años.

10.02.2026 15:38

Lectura: 2'

2026-02-10T15:38:00-03:00
Montevideo Portal

La Policía, en conjunto con el trabajo realizado por la Fiscalía de 3° Turno a cargo de Alejandra Domínguez, detuvo, el pasado lunes, a un hombre de 42 años que era buscado por vender droga en Rivera. 

Según la información policial, las autoridades estaban hacía varios días detrás de los pasos del hombre, y se había montado un operativo con el fin de lograr la detención. El delincuente está vinculado a varias bocas de droga del departamento, además de que no se descarta su vínculo con algunos hechos de violencia.

En una de las tareas de vigilancia que se hicieron previo a la detención, los efectivos vieron cómo una joven entraba y salía del domicilio del delincuente en el barrio Mandubí

Según dijeron fuentes de la investigación a Montevideo Portal, se trata de una adolescente que está al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), quien salía sin permiso del organismo para asistir a la casa del narco. 

Las autoridades intervinieron para imponer la salida de la menor de 17 años del lugar y se dispuso que vuelva a estar en la órbita del INAU. Los informantes explicaron que, como no encontraron juntos al delincuente y a la adolescente, la Justicia no acusó al hombre de sustracción de menores.

La joven aseguró que estaba “en pareja” con el delincuente y por eso lo visitaba. En ese lugar se incautaron varios elementos, como diferentes drogas, un arma de fuego, una balanza de precisión y dinero en efectivo fruto de los negocios ilícitos.   

Montevideo Portal