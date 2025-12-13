Adolescente abordó a una mujer, la tiró al piso, le pegó y le robó termo, mate y un gorro

Montevideo Portal
Una mujer fue víctima de una violenta rapiña en la tarde del pasado jueves cuando se dirigía a la playa en Ciudad del Plata, en el departamento de San José.
Según informó la jefatura local, el hecho ocurrió en las inmediaciones de calle Luis Puig y avenida 16. La víctima caminaba por la zona mientras hablaba por teléfono cuando fue abordada por un individuo que la arrojó al suelo y le propinó varios golpes, para luego robarle un termo, un mate y un gorro.
Tras el ataque, el agresor se retiró del lugar junto a un grupo de personas. Personal de la Unidad de Respuesta Policial concurrió al lugar luego de que la mujer se comunicara con el Centro de Comando Unificado Departamental para solicitar asistencia.
A partir de la descripción aportada, los efectivos realizaron recorridas por la zona y lograron ubicar a un adolescente que coincidía con las características señaladas por la denunciante.
El joven, de 15 años de edad, fue identificado y detenido. De acuerdo a lo manifestado por el propio adolescente a los funcionarios policiales, los objetos robados habrían sido arrojados en la playa.
Del procedimiento fue enterada la Fiscalía Letrada de Libertad y el menor permanece a disposición de la Justicia. El caso es investigado por el Área de Investigaciones de Zona II.
