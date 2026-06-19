Adolescente abatido en Borro: gremio de la Republicana remarcó “señal positiva” de Negro

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El sindicato de la Guardia Republicana emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Negro sobre el operativo policial realizado en el barrio Borro, en el que un adolescente de 16 años fue abatido por un efectivo durante un allanamiento.

El gremio valoró que Negro “haya respaldado públicamente el accionar policial” en el procedimiento y reconociera tanto la labor de los efectivos como la importancia de las herramientas que, según el comunicado, permiten “aportar transparencia y garantías” a cada actuación, en referencia a las cámaras GoPro que la Policía utilizó durante el allanamiento.

El ministro había señalado el jueves en conferencia de prensa que el uso de esas cámaras le daba “una gran tranquilidad” respecto de la actuación del policía que disparó contra el menor, en el marco de un operativo de allanamientos solicitado a la Fiscalía y habilitado por la Justicia, que incluyó cuatro procedimientos entre los barrios Borro y La Chancha.

El sindicato remarcó que los hechos “aún se encuentran bajo investigación” y que serán las actuaciones judiciales y administrativas las que determinen las circunstancias del caso, aunque sostuvo que el respaldo institucional a los funcionarios mientras se esclarecen los hechos “constituye una señal positiva que merece ser destacada”.

El comunicado se dirigió además a sus afiliados: “A nuestros camaradas les decimos: cuídense, protéjanse y regresen a sus hogares. Detrás de cada uniforme hay una familia esperando”.

En el texto, el gremio defendió en términos generales el accionar policial en contextos de riesgo y sostuvo que “los policías no salen a quitar vidas; salen a cumplir con la ley” y que, muchas veces, deben tomar decisiones en segundos para proteger su vida, la de sus compañeros y la de terceros.

El sindicato cerró su mensaje reclamando “respeto irrestricto a la Justicia y al debido proceso” y reiterando su reconocimiento a los efectivos que actúan “con profesionalismo, valentía y apego a la normativa”.