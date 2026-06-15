Adiós a la historia: terminó la demolición de El Tigre, icónico bar de Punta Carretas

Montevideo Portal

La demolición de El Tigre, el icónico bar de Punta Carretas ubicado en José Scosería y Luis Franzini, quedó completada en los últimos días.

El emblemático restaurante había cerrado sus puertas definitivamente a finales de enero, luego de tres décadas de actividad en una de las zonas más transitadas del barrio. Junto con la parrillada también desapareció la centenaria panadería y confitería Latinoamericana, que funcionaba en el lugar desde 1909.

Montevideo Portal había informado en febrero, a partir de testimonios de vecinos y trabajadores que participaron en las tareas de desmantelamiento, que ambos locales serían demolidos y que, en el predio, se construiría un edificio residencial.

Durante los últimos meses avanzó el retiro de estructuras, el derrumbe de las edificaciones, y resta la limpieza del terreno. Con la culminación de los trabajos, desaparecerá por completo una esquina que formó parte de la identidad de Punta Carretas durante generaciones.

El Tigre había logrado trascender su condición de restaurante para convertirse en un punto de referencia cultural y social del barrio. Entre las historias más recordadas figura el primer toque de La Vela Puerca, realizado el 24 de diciembre de 1995, frente al local, cuando un grupo de jóvenes cortó la calle e improvisó un escenario para lo que terminaría siendo el debut de una de las bandas más populares del país.

La parrillada también acumuló decenas de anécdotas vinculadas al deporte, la política y la vida cotidiana montevideana. Su cierre despertó mensajes de nostalgia entre vecinos y clientes habituales, que durante semanas se acercaron al lugar para fotografiar los últimos días del establecimiento.

En su última publicación en redes sociales, difundida antes del cierre, el restaurante había escrito una breve despedida: “Los buenos momentos no se olvidan. Gracias por acompañarnos en este camino, y les deseamos un gran 2026”.