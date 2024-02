Adeom suspende derechos sindicales a Ripoll, que denuncia persecución por votar al PN

Política

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) informó a través de un comunicado que el sindicato resolvió “la suspensión de los derechos de afiliada” de la ahora militante del Partido Nacional y exsecretaria general del gremio, Valeria Ripoll.

“Reafirmando lo resuelto por este Consejo Ejecutivo el día 10 de enero de 2024 en cuanto a la suspensión de los derechos de afiliada de Valeria Ripoll. Informamos que no tiene aval para representar sindicalmente a los trabajadores de Adeom ante la Federación Nacional de Municipales y el Pit-Cnt. Ante posibles apariciones y posicionamientos políticos en la prensa dejamos constancia que sus dichos no nacen de discusiones dadas en la interna de nuestro sindicato”, expresó Adeom.

En tanto, la dirigente del Partido Nacional se refirió en Rivera, en el marco de la gira de Álvaro Delgado, al comunicado emitido por el sindicato que una vez lideró y que renunció a su dirección el 15 de agosto de 2023.

“Es un día complejo para mí. La mayoría me conoce seguramente por mis roles previos a dedicarme a la política partidaria, después de muchos años de estar alejada. Fui dirigente sindical durante más de 15 años, militante social, tengo un hijo con trastorno del espectro autista y militó en lo social por eso hace muchos años”, comenzó Ripoll.

En esta línea, la dirigente recordó que la decisión del sindicato parte de una resolución de 2019 que ella misma llevó adelante.

“Esa resolución establece que se le suspenden los derechos a las personas que tienen cargos políticos de particular confianza. Imaginen un afiliado que fuera director político de la administración de la Intendencia de Montevideo. Obviamente toma decisiones y no puede ser afiliado al sindicato. A mí me aplican esa resolución porque me fui en pase en comisión de la Intendencia, pero no tengo cargo político o de particular confianza. Soy una funcionaria municipal como cientos tiene pase en comisión con las mismas características de cuando trabajaba en la Intendencia”, argumentó.

Y añadió: “¿Saben lo que pasa? Voto al Partido Nacional en la próxima elección y por eso me suspenden. Me persiguen políticamente. El Frente Amplio manipula, rompe, usa a los sindicatos y a los movimientos sociales. Todo movimiento social se lo apropia y lo destruye”.

