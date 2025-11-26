Adeom se reúne en asamblea general el jueves y advierte por preconflicto

Política

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) convocó para este jueves a una asamblea general que iniciará a la hora 11:00 en el Club Cordón. En la instancia, se evaluará la propuesta de convenio colectivo que envió la Intendencia de Montevideo (IM) al sindicato, aunque también se va a tratar los recortes de horas extras y el recorte a sexta jornada de labor, un agregado que se le paga al trabajador por cumplir con una jornada más de funciones.

En diálogo con Montevideo Portal, Silvia Tejera, secretaria general de Adeom, aseguró que los recortes se siguen comunicando y “hay compañeros que les están notificando que se están sumando a estas medidas que implementó la Intendencia”. Mencionó que estos recortes generan una “afectación directa a las y a los trabajadores es de la parte salarial, que han tenido en algunos casos pérdidas importantes de salario, y después que se ve en sectores más sensibles para la ciudadanía”, ya que, por ejemplo, afecta a la recolección de residuos.

“La propuesta con la que vamos desde la parte salarial no contempla absolutamente nada de las reivindicaciones de los trabajadores en ninguno de los puntos de nuestra plataforma, no es suficiente”, explicó. Por otro lado, contó que pretenden comenzar a discutir el tema de la insalubridad. “En referencia a este bloque, si el documento que llega por escrito refleja lo que han sido los ámbitos, podemos decir que en eso sí tuvimos un avance y que estamos por encima de lo que era el convenio anterior”.

Además, explicó que avanzaron en la implementación de políticas de salud mental en los bloques de condiciones y medio ambiente de trabajo.

La secretaria general del sindicato explicó que en caso de que no se llegue a un acuerdo con la intendencia, “la idea es pedir un ámbito más, para intentar una vez más y si no, evaluar las medidas que se van a ir tomando”. “Seguramente mañana nos declaremos en pre-conflicto”, sentenció.

