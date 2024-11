Adeom se manifestó en la IM tras accidente de grúa que dejó a dos trabajadores graves

Locales

Funcionarios de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) se movilizaron este jueves en la Intendencia de Montevideo (IM) para tener una reunión con las autoridades por el accidente que sufrieron dos funcionarios de los servicios de alumbrado que cayeron de una grúa este lunes.

Desde el sindicato cuestionaron que el director de Desarrollo Urbano, Martín Delgado, “quiso limitar la delegación” de trabajadores que mantendrían una reunión con él dijo en diálogo con Montevideo Portal Silvia Tejera, secretaria general de Adeom. En respuesta, los sindicalistas se marcharon y fueron a manifestarse frente a la oficina del intendente Mauricio Zunino, quien sí los recibió.

“De hecho, llegamos al pedido de reunión por un tema de falta de sensibilidad del director, que no se comunicó para saber cómo estaban los compañeros, no se había emitido ningún comunicado (la IM emitió el comunicado ayer después de la asamblea del sector), entonces había como un malestar generalizado y la actitud que tuvo cuando llegamos no fue la mejor”, indicó la sindicalista. “La información que tenemos es que él, cuando se entera del accidente, se comunica pero para saber el estado del camión y no pregunta por los compañeros”, añadió.

Si bien, en el comunicado difundido en la tarde del miércoles, la IM aseguró que “desde la dirección del Departamento de Desarrollo Urbano se realizó la visita a ambos funcionarios en los centros de salud respectivos”, Tejera sostuvo que “ellos están en contacto con las direcciones de los servicios” de los centros de salud en los que están internados, pero “no con los trabajadores” en sí.

“Nos parece que es sumamente grave esa actitud, cuando al día de hoy todavía [uno de los trabajadores accidentados permanece] en CTI y está en un estado muy delicado”, criticó Tejera.

Lo que sigue

Consultada respecto a cómo fue la reunión con Zunino, a la que después se integró Delgado, Tejera señaló que le hicieron los planteos resueltos en la asamblea del miércoles.

Estos consisten, entre otras cuestiones, que los otros nueve camiones que tienen las mismas características que el que tuvo el accidente el pasado lunes no hagan “tareas de altura”, algo que la comuna “ya definió”. Por otro lado, desde Adeom exigieron “la compra de flotas, porque la última compra grande de renovación fue hace más de 10 años”, y también que haya controles “correctivos” por parte de un mecánico.

Asimismo, en la reunión de este jueves se fijó un encuentro bipartito para este viernes con el fin de negociar estos puntos. Adeom mantendrá el paro en el que está desde la madrugada de este jueves hasta que finalice este encuentro “para evaluar si levantar o no la medida”.

La Intendencia

Desde el ejecutivo departamental difundieron un nuevo comunicado este jueves, luego de la reunión con el sindicato, en el que aseguran que “expresó su solidaridad con los funcionarios accidentados y recalcó que la seguridad de los trabajadores es prioridad para esta administración”.

“Desde la dirección del Departamento de Desarrollo Urbano se realizó en el día de ayer la visita a ambos funcionarios en los centros de salud respectivos expresando a las familias la preocupación y poniéndose a disposición para brindarles todos los apoyos que requieran. Las autoridades de la Intendencia están a la espera de los informes de las jefaturas de Alumbrado, Salud Ocupacional y Mantenimiento de Flota. Hasta no contar con dichos informes, se han suspendido las tareas en altura”, indica la comuna.

Finalmente, la IM sostiene que está “en permanente comunicación en el seguimiento del estado de salud del personal afectado en dicho accidente”.

A continuación, el comunicado de la Intendencia:

