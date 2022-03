Adeom Canelones denunció que 60% de flota de camiones de recolección espera por repuestos

Locales

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Canelones emitió un comunicado el pasado sábado en el que justificó una afectación en el funcionamiento de los servicios de limpieza en el departamento debido a una “gran carencia de camiones recolectores” (en las condiciones requeridas).

Según dijeron los funcionarios, más del 60% de la flota “están depositados al costado del cementerio de la ciudad desde hace meses a la espera de repuestos”. “El servicio se ve afectado seriamente, a tal punto que en ciudades que tenían dos o tres camiones hoy solo cuentan con uno”, comunicaron.

“Los trabajadores del servicio pedimos disculpas por el atraso, pero debe tenerse presente que el mismo no es responsabilidad de quienes están en las primeras líneas de trabajo y, por tal razón, pedimos empatía de parte de los administrados”, agregaron.

Por otra parte, desde Adeom Canelones pidieron que esta situación “no se utilice como fundamento” para “privatizar” el servicio en las zonas donde trabajan los municipales.

La versión de la comuna canaria

El medio local Metropolitano dialogó con el director general de Administración de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin, para consultarle al respecto. En primer lugar, aseguró que, dentro de las responsabilidades que tiene, está el centro de mantenimiento de la flota por lo que conoce del tema.

En segundo lugar, indicó que las maquinarias están en un proceso en el cual están llegando a su “máxima exigencia” de su vida útil y recordó que no hubo ingresos específicos para estas áreas de taller.

“Nosotros este año tenemos previsto, presupuestado y con los fondos correspondientes para la descentralización de ese centro de flota, de este taller en Canelones, por lo menos este año para un punto en Pando y pensamos seguir avanzando con eso, me refiero a la cuestión edilicia y de equipamiento para tener una logística más sencilla y menos costosa en tiempos y recursos económicos”, explicó.

“En realidad, hoy, quizás estos meses (febrero, marzo abril y mayo) estamos en la situación más compleja. No tenemos descentralizado, todavía no se adjudicó la compra, no se hizo el llamado a personal y estamos con la maquinaria bastante gastada. Acabamos de pasar la temporada con todo lo que eso implica, más allá del mayor o menos movimiento turístico, no hemos tenido crisis, sí momento de menor optimización, no llegar a los puntos lo óptimo y estamos en un proceso que entendemos que a mitad de año va a tener valores altísimos como lo tiene la comuna canaria”, agregó.

Finalmente, el jerarca de la comuna canaria aseguró que actualmente están en el “peor momento”, aunque reconoció que no están en una situación “crítica”. “La afirmación de que el 60% de la maquinaria (está) en esas condiciones, no hay un estudio que la respalde, simplemente es una valoración la cual no me parece lo más acertada, pero están en todo su derecho para manifestarlo”, añadió.

Irigoin manifestó que desde la Intendencia de Canelones tienen “otro número”, sin embargo, no especificó cuál es dado que no hay una cifra “estable ni establecida”. “Creo que es una manifestación que sí es de atender, pero no creo que sea la sensación generalizada”, concluyó.