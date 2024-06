Adela Dubra sobre Raquel Arocena: “Eligió el camino de acompañar a los sobrevivientes”

Locales

La muerte este martes de Raquel Arocena, madre de Gustavo Nicolich, marcó el fallecimiento de la última fundadora de la biblioteca Nuestros Hijos, el centro social fundado por las madres de “los que no volvieron del accidente de los Andes en 1972”.

En 2017, cuando se cumplían 45 años del accidente, Canal M de Montevideo Portal, con su programa Me lo dijo Adela, conducido por Adela Dubra, narró la historia de ese espacio que buscó transformar la tragedia en “una obra maravillosa” como terminó siendo, según contaba en aquel entonces Arocena de Nicolich.

Dubra, ahora presidenta del Sodre, recordó este miércoles a Raquel Arocena y valoró la obra social de la biblioteca, así como “la resiliencia” de las madres fundadoras.

“Raquel eligió el camino de acompañar a los sobrevivientes. Durante años, estuvo en los eventos que ellos hacían. La vi, allí sentada, cuando presentaban sus libros”, afirmó Dubra a Montevideo Portal, y luego destacó que la biblioteca continúa en funcionamiento en gran parte por la dedicación de las hijas de las madres fundadoras.

“No perdí un hijo ni tengo relación directa con la Cordillera, ni me siento protagonista en nada de esto, pero creo que estas madres fueron un ejemplo. Porque convirtieron el dolor en algo útil y volcado a los que más lo necesitan. Además, se ayudaron entre ellas. Y seguramente, a otras madres que perdieron un hijo, o las que la tienen particularmente difícil, saber de ellas, conocer su historia, les dé fuerza”, agregó después.

Sobre la entrevista de 2017, contó que una vez que se apagó la cámara, Raquel Arocena la llevó a un dormitorio, de dónde sacó el carnet de socio de Nacional de su hijo. “Lo guardaba como un tesoro”, apuntó Dubra.

Fue después de eso que Arocena de Nicolich leyó ante la cámara la carta que su hijo le escribió desde Los Andes.

“Fue un privilegio escucharlas y conocerlas a estas mujeres cuya historia es, básicamente, una historia de resiliencia. Me contaron que al principio solamente se juntaban y lloraban y que tenían un código no escrito de no juzgar. Cada una hacía lo que podía”, recordó Dubra, y señaló que, según tiene entendido, las entrevistas fueron parte del material que J.A.Bayona vio para realizar la película La sociedad de la nieve.

“De alguna manera, fue una terapia de grupo que duró 50 años. Vaya si es un éxito. Y, además, ayudando a muchachos y muchachas brindándoles libros de texto y llevando libros en donación a escuelas rurales”, dijo.