Acusaron a diputado del FA por presunto abuso; PCU no logró “efectivizar” la acusación

La Comisión de Mujeres del Partido Comunista del Uruguay (PCU) informó este domingo a través de un comunicado que tomó conocimiento de una publicación anónima en redes sociales, que, al parecer, refiere a un integrante de su partido y del Frente Amplio (FA).

Esta mención hace referencia presuntamente al diputado de la coalición de izquierdas Gerardo Núñez, que fue acusado en la cuenta de Instagram @Varonesuruguay2 de abuso sexual. Según el texto de denuncia anónimo la persona señala que venía manteniendo contacto a través de redes sociales y que este la invitaba a salir, sin embargo, la denunciante lo “esquivaba”. “Más adelante, tuve la oportunidad de conocerlo en un contexto random, así que finalmente decidí aceptar su invitación para conversar y conocernos en persona”, señala la denuncia.

“En 2021 me invitó a su casa y entendí que al ser una persona pública era razonable. Fui a su casa, tomamos bastante vino, cenamos, charlamos… Llegado un momento me avanzó y le aclaré que no podía pasar nada, primero porque mi intención no era intimar con él, sino conocernos de a poco, y segundo porque estaba con mi período. Me dijo que estaba todo bien y que no hacía falta que aclare nada”, añade.

Posteriormente, la denunciante aseguró que estaba “borracha”, que se lo dijo mientras se “acurrucaba” y luego salió a fumar. Cuando regresó, según contó, el denunciado estaba en el dormitorio. “Le volví a explicar la situación, me senté y me dijo ‘sh, tranquila, todo bien’”, indicó.

Finalmente, terminaron “pasando cosas” que no tendrían que haber pasado (sin mencionar qué) que ella no quería hacer y que de alguna manera “se aprovechó de ella”. “Al otro día, una amiga me preguntó qué tal. Le dije que no me había gustado, que algo de él no me gustaba. Hablando con otra persona, en quien confío mucho, le conté y me animé a contarle en detalle, sin decir quién fue”, agregó.

Allí, cuando lo contó, se dio cuenta esta mujer “de lo que había pasado” y lo que “había permitido”. Por último, esta persona contó que pensó en hacer la denuncia, pero señaló que “no tiene cabeza” para afrontar eso y explicó que “cada uno sana como puede”. “Lo que más me da bronca, es que este individuo se manifiesta como aliado de las mujeres constantemente en redes, y no lo es”, concluye el texto.

En tanto, desde el PCU informaron que, al tomar conocimiento de este señalamiento, inmediatamente se puso en funcionamiento los mecanismos partidarios correspondientes y se puso a disposición para tramitar cualquier denuncia, si existiese, por “cualquier vía que corresponda, tanto partidaria como legal”.

“Sobre el caso referido, no hemos logrado que la denuncia se efectivice por ninguna vía, ni que esta se amplíe para poder ser considerada, sin embargo, recordamos que los mecanismos se encuentran a disposición y las denuncias pueden hacerse tanto por escrito como personalmente”, concluyeron desde el PCU en el documento, que fue firmado por Tatiana Antúnez y Micaela Melgar.

