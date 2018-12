Acusan a intendente Enciso de violar la laicidad, tras hacer cabildo en capilla

Política

La intendencia de Florida realizó días atrás un Cabildo Abierto en la capilla de San Cono. Según informó Florida Diario, el intendente Carlos Enciso presentó el "Proyecto de Puesta en Valor del entorno de la Capilla San Cono. Urbanismo. Obras. Turismo Religioso".

La instancia fue criticada por el edil del Frente Amplio Augusto López, que comentó: "Salón de fiestas y reuniones San Cono. Voy a proponer a la Comisión me lo preste para una tertulia con la barra. Si el intendente puede, ¿por qué un ciudadano común no? ¡Lamentable! ¿No hay otro salón?".

Pero más allá de las críticas políticas, Enciso fue acusado de violar la laicidad, como consta en un comunicado público de la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores

"El intendente Carlos Enciso y demás autoridades departamentales violan la laicidad del Estado, al celebrar una actividad oficial de la Intendencia en las instalaciones de una entidad religiosa en particular. La Constitución de la República en su artículo 5º establece: ‘Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna'. En consecuencia el Estado no debe auspiciar, ni promover, ni financiar a ninguna organización religiosa", comienza el comunicado.

"La celebración de una actividad oficial e incluso con la convocatoria y participación de vecinos en un ámbito religioso en particular, vulnera la necesaria neutralidad del Estado en materia religiosa, convirtiéndolo en un acto proselitista de ese credo específico, en este caso del catolicismo. El sesgo religioso de este acto de gobierno establece criterios de privilegios y segregación, en tanto el Estado opta por tomar los símbolos de la iglesia católica como propios. Los asistentes a esta actividad oficial de la Intendencia participan como fieles y no como vecinos de la ciudad. De esa forma, quienes pertenecen a otros cultos o quienes no son creyentes, quedan en hechos, clasificados como ciudadanos de segunda categoría", agrega.



"La Intendencia tiene entre sus cometidos ocuparse del mantenimiento del espacio público. En ese sentido, el cuidado urbanístico y del entorno de la capilla de San Cono como del resto de la ciudad y del departamento, es una obligación de las autoridades departamentales, pero ello no implica que el Estado deba identificarse con un credo religioso en particular. La celebración de un Cabildo Abierto en un ámbito religioso significa vulnerar la laicidad del Estado", señala la AULP.

También manifiesta el rechazo a "todo intento de colonización del Estado por parte de cualquier credo, así como a la identificación de las instituciones estatales con una concepción religiosa, pues ello vulnera las garantías de igualdad entre los integrantes de la sociedad y el clima de convivencia pacífico y tolerante".