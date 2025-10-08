Internacionales

Acusados de intento de magnicidio a Cristina Fernández en 2022 fueron condenados

Montevideo Portal



Los acusados por intentar asesinar a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) el 1º de septiembre de 2022 fueron condenados este miércoles a diez y ocho años de prisión, respectivamente.

Se trata de Fernando Sabag Montiel y su entonces pareja, Brenda Uliarte.

La Fiscalía pidió 15 años de prisión para el principal acusado, que fue quien activó el gatillo del arma que no se disparó y por eso fue un atentado fallido. Para la otra acusada se pedían 14 años de prisión por parte de la Fiscalía.

El Tribunal Oral Federal N° 6 comenzó con las últimas alegaciones de Sabag Montiel, mientras que Uliarte se negó a hablar.

Tal como informáramos en su momento, Sabag fue imputado por haber intentado dar muerte, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Uliarte y de Agustina Mariel Díaz", todos ellos bajo arresto.

Fernández, luego del episodio, aseguró estar viva “por Dios y por la virgen” e instó al pueblo argentino a que recen por ella.

Con información de EFE

Montevideo Portal