Acusaciones de inasistencia e insultos entre diputados de la coalición multicolor en redes

El pasado 19 de febrero, el Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó un comunicado donde informaba sobre los "avances" en los objetivos del Programa de Cuidados Paliativos de la cartera. Allí se indicaba que este programa tiene como meta principal que los usuarios de la salud y sus familias "conduzcan a este servicio como derecho".

"Adriana Della Valle, quien lidera el programa, define los cuidados paliativos como 'el cuidado integral de un paciente que tiene una enfermedad grave o potencialmente grave - que pone en riesgo su vida- y el cuidado de su familia. Ese cuidado no es solamente físico, sino también psicológico, social y espiritual. Se trata de acompañar al paciente desde el inicio de alguna de estas enfermedades hasta el final e incluye la atención al duelo de sus familiares'", señala el comunicado entre otros datos.

El pasado sábado el diputado por el Partido Colorado Eduardo Elinger hizo pública su opinión respecto a este tema. El legislador escribió en su cuenta de Twitter que, a pesar de que le "duela en el alma", lo que publicó el MSP "no es así".

"Basta haber transitado la situación, para demostrar que no existen 'Cuidados Paliativos' con un abordaje integral paciente, familia. ¡Ya trabajaremos en el Parlamento el tema! No es por acá que debo hacerlo, pero al ver estas declaraciones", escribió el colorado.

