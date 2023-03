Acuerdo con Katoen Natie fue “el sapo más grande” que “tragó” Cabildo por la coalición

Política

“A veces hay cosas que se hacen que no nos gustan tanto”, apuntó Manini Ríos, pero “somos contemporizadores y no llega la sangre al río”.

El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, dijo que la extensión de la concesión en el puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie “molestó” a Cabildo, “pero, en aras de una buena relación en la coalición, siguió para adelante”.

En diálogo con Primera mañana de El Espectador, Manini Ríos fue consultado sobre si compartía las expresiones del también senador cabildante Guillermo Domenech, que en entrevista con Arriba gente (Canal 10) este lunes, dijo: “Nosotros muchas veces nos hemos tragado el sapo, como se dice vulgarmente, por asegurarle al Gobierno estabilidad”.

En ese sentido, Manini Ríos consideró que el mayor de los “sapos” que aceptó Cabildo con molestia fue el acuerdo con Katoen Natie.

“Cabildo, honestamente, se molestó porque nosotros tenemos hoy como representante de Cabildo al vicepresidente del puerto de Montevideo [Daniel Loureiro], una excelente persona que trabaja con el reconocimiento unánime de todos, de una excelente gestión. Él se enteró de esta tratativa cuando el presidente [Luis Lacalle Pou] lo anuncia en la Asamblea General. Ese puede ser el sapo más grande del que habla Domenech, pero, en realidad, en aras de una buena relación con la coalición, nosotros en ese tipo de temas siempre buscamos seguir para adelante, porque pensamos que siempre hay que mirar el monte y no perderlo de vista por mirar el árbol”, dijo.

“Indudablemente Cabildo ha actuado con seriedad y responsabilidad consciente de que la coalición republicana, o multicolor o como le quiera llamar, es la herramienta necesaria para poder llegar a las soluciones de la gente”, reflexionó el cabildante; no obstante, precisó: “En ese camino, a veces hay cosas que se hacen que no nos gustan tanto, pero que, en aras de esa responsabilidad y seriedad, nosotros, en definitiva, somos contemporizadores y no llega la sangre al río”, valoró.

Y agregó: “Hay algunos casos en los cuales Cabildo no estuvo de acuerdo, pero tuvo que, en aras de una buena relación en la coalición, seguir para adelante”.