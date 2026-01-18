Acuerdo UE-Mercosur podría convertir a Sudamérica en potencia de minerales críticos

Internacionales

El comisario europeo de Comercio Maroš Šefcovic afirmó este sábado en una entrevista con EFE desde Asunción, que el acuerdo con la Unión Europea ayudará a que el Mercosur se convierta en una "superpotencia" de minerales críticos.

El diplomático eslovaco se manifestó además convencido de que el tratado no resultará perjudicial para los productores europeos. En ese sentido, remarcó que se fortalecerán los controles en territorio sudamericano y expresó su confianza en que el Parlamento Europeo lo apruebe durante el primer semestre del año.

"Queremos vivir en un mundo en el que los aranceles sean bajos, para que los consumidores —es decir, nuestros ciudadanos— puedan acceder a una mayor variedad de productos a mejores precios", dijo a EFE, tras firmar este sábado el acuerdo de libre comercio con los cancilleres del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Šefcovic fue quien estampó su firma en el acuerdo en nombre de los Veintisiete miembros de la UE, durante un acto de gran simbolismo celebrado en la sede del Banco Central de Paraguay, al que asistieron también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Por otra parte, señaló que: "Queremos eliminar las barreras comerciales para asegurarnos de que se creen nuevos empleos”.

En esa línea, afirmó que uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento es el de los minerales críticos y las tierras raras, un componente clave de la geopolítica actual y fundamental para la transición energética, la digitalización y la defensa.

De acuerdo con EFE, en la actualidad, China concentra las mayores reservas de estos recursos y controla los procesos de producción y refinado. No obstante, Brasil se posiciona como el segundo país con más reservas —en su mayoría aún inexploradas por falta de recursos—, mientras que Argentina también cuenta con yacimientos relevantes.

"Brasil cuenta con la segunda mayor reserva, pero necesita inversiones, necesita acuerdos de compra y necesita contratos a largo plazo. Y eso es exactamente lo que queremos y lo que necesitamos", explicó.

Consultado sobre la ola de protestas de los granjeros europeos contra el acuerdo con Mercosur, Šefcovic defendió que han aprobado medidas "a una profundidad, amplitud y alcance sin precedentes" para garantizar que no se produzcan grandes desequilibrios ya sea por disparidad de precios o volumen.

En ese extremo, dijo que la UE se compromete a actuar "con una velocidad sin precedentes". "Estamos hablando de plazos de días", subrayó.

Sobre las preocupaciones en torno al uso de pesticidas en el lado sudamericano no permitidos en la UE, afirmó que "actualmente se está realizando una evaluación de impacto sobre los procesos de bienestar animal, particularmente en el ganado bovino en los países de América Latina", pero que no cree que genere "complicaciones".

Y recordó que acordaron que las inspecciones y auditorías sobre el terreno se incrementarán en un 50 %, y en más de un tercio al otro lado del Atlántico.

"También escuchamos con mucha atención las preocupaciones de los agricultores sobre la necesidad de controlar los puntos de importación en la UE, que incluyen puertos y aeropuertos principales, y los controles concretos se incrementarán significativamente", garantizó.

En ese contexto, restó importancia a los temores de los productores al compararlos con lo ocurrido tras la entrada en vigor del acuerdo con Canadá.

"Honestamente creo, y también basándome en mi experiencia con la implementación de nuestro acuerdo de libre comercio con Canadá, que ninguna de las preocupaciones se materializó. Ahora llevamos, ¿Qué?, siete años de implementación del acuerdo, y todos están extremadamente satisfechos con los resultados. El comercio creció un 60 %. Ninguno de los temores de los agricultores de ambos lados se materializó tampoco", sentenció.

