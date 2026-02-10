Acuerdo UE-Mercosur: Senado apunta a discusión “rápida, profunda y ejecutiva” en comisión

Política

La senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez, quien actualmente oficia como presidenta de la Asamblea General en ejercicio, confirmó este martes que el Senado recibió el proyecto de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), y apuntó a un proceso “profundo, rápido y ejecutivo” para que sea aprobado.

Según consignó Telenoche, Rodríguez señaló que el acuerdo representa “un momento muy importante para el país”, y que se comenzará a trabajar la próxima semana. Además, afirmó que es “el acuerdo más importante del Mercosur con terceros”.

La senadora adelantó que habrá una comisión que trabajará “todos los días” de la semana de Carnaval para acelerar el proceso de aprobación, el cual pretende que sea finalizado este mes.

En ese sentido, la comisión buscará “escuchar” a distintos sectores que podrían ser afectados por el acuerdo y atender sus reclamos.

Otros senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, apoyaron los planteos de Blanca Rodríguez.

Por un lado, el frenteamplista Daniel Caggiani añadió que las comisiones de Senadores y Diputados trabajarán en conjunto para optimizar y acelerar la votación del proyecto.

Por otro lado, el blanco José Luis Falero recordó que se trata de un proceso de muchos años y acompañado por los distintos partidos políticos, entre ellos el gobierno de Luis Lacalle Pou, quien fue a Brasil en 2024 junto al entonces presidente electo Yamandú Orsi a firmar el acuerdo.

Falero destacó que la disposición a trabajar de forma eficaz “es una demostración del interés que tiene nuestro país para con este acuerdo”. “Es Uruguay el que se va a ver beneficiado”, concluyó.

