Actualizaron la lista de marcas que venden quesos adulterados y advierten a la población

Montevideo Portal

El Congreso de Intendentes emitió un nuevo comunicado sobre las marcas de quesos adulterados, que fueron denunciadas esta semana. El Registro Único Nacional de Alimentación, Empresas y Vehículos (Runaev), en coordinación con los servicios bromatológicos departamentales, informa sobre el control y retiro de productos de queso rallado y procesado rallado que no cumplen con la normativa vigente”, indica el texto al comienzo.

Tras la denuncia que recibió Runaev, se hizo un análisis a través del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y se confirmó que “varios productos no cumplen con la legislación vigente”.

Precisamente, en las marcas que lanzaron productos adulterados “se encontraron productos de queso rallado que contenían almidón, a pesar de que la normativa lo prohíbe para este tipo de productos”.

“En el caso del queso procesado rallado, se hallaron productos con porcentajes de almidón que superan ampliamente el 3% permitido”, añade el comunicado.

Por otro lado, los productos contenían ácido ascórbico que fue detectado en “niveles superiores a los autorizados”. “De las marcas muestreadas, dos presentan el riesgo adicional de ser de origen desconocido, por lo que no se puede solicitar a los fabricantes su retiro del mercado”, añade el comunicado.

En este sentido, se especifica que las marcas son Doña Teresita y Pradera Sur. “Actualmente, están siendo retirados del mercado por las intendencias a medida que se van encontrando en los puntos de venta”, añade el comunicado.

Finalmente, Runaev actualizó la lista y quitó a La Vaquita, marca que había reclamado que no debía estar incluida porque tenía exceso de almidón, pero estaba dentro de los límites permitidos.

— Queso rallado Mamita

— Queso procesado rallado Carmelitana

— Queso procesado rallado Doña Carmen

— Queso procesado rallado Don Raúl

— Queso procesado rallado Rebenque

— Queso procesado rallado Campestre

— Queso procesado rallado Reggio

— Queso procesado rallado Aguilera & Cía.

— Queso rallado Qsomos

— Queso procesado rallado La Juanita

— Queso procesado rallado Las Palmas

