Actualizaron la lista de marcas que venden quesos adulterados y advierten a la población

El Congreso de Intendentes emitió un nuevo comunicado sobre las marcas de quesos adulterados, que fueron denunciadas esta semana. El Registro Único Nacional de Alimentación, Empresas y Vehículos (Runaev), en coordinación con los servicios bromatológicos departamentales, informa sobre el control y retiro de productos de queso rallado y procesado rallado que no cumplen con la normativa vigente”, indica el texto al comienzo.
Tras la denuncia que recibió Runaev, se hizo un análisis a través del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y se confirmó que “varios productos no cumplen con la legislación vigente”.
Precisamente, en las marcas que lanzaron productos adulterados “se encontraron productos de queso rallado que contenían almidón, a pesar de que la normativa lo prohíbe para este tipo de productos”.
“En el caso del queso procesado rallado, se hallaron productos con porcentajes de almidón que superan ampliamente el 3% permitido”, añade el comunicado.
Por otro lado, los productos contenían ácido ascórbico que fue detectado en “niveles superiores a los autorizados”. “De las marcas muestreadas, dos presentan el riesgo adicional de ser de origen desconocido, por lo que no se puede solicitar a los fabricantes su retiro del mercado”, añade el comunicado.
En este sentido, se especifica que las marcas son Doña Teresita y Pradera Sur. “Actualmente, están siendo retirados del mercado por las intendencias a medida que se van encontrando en los puntos de venta”, añade el comunicado.
Finalmente, Runaev actualizó la lista y quitó a La Vaquita, marca que había reclamado que no debía estar incluida porque tenía exceso de almidón, pero estaba dentro de los límites permitidos.
— Queso rallado Mamita
— Queso procesado rallado Carmelitana
— Queso procesado rallado Doña Carmen
— Queso procesado rallado Don Raúl
— Queso procesado rallado Rebenque
— Queso procesado rallado Campestre
— Queso procesado rallado Reggio
— Queso procesado rallado Aguilera & Cía.
— Queso rallado Qsomos
— Queso procesado rallado La Juanita
— Queso procesado rallado Las Palmas
