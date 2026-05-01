Acto por 1° de Mayo: seguí en vivo la movilización del Pit-Cnt en avenida del Libertador
El movimiento sindical conmemora el Día de los Trabajadores con su tradicional acto central en Montevideo.
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01.05.2026 11:05
Montevideo Portal
El Pit-Cnt realiza este viernes 1° de mayo su tradicional acto para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores.
Este año, la movilización fue convocada en avenida del Libertador bajo la consigna: “Por trabajo, salario y justicia social; el Uruguay es su gente”.
El acto puede seguirse en vivo mediante la transmisión realizada por el Pit-Cnt.
Las oratorias centrales comienzan a las 11:30 y están a cargo del secretario general José Lorenzo López (COFE), la integrante del Secretariado Ejecutivo Nathalie Barbé (ATSS) y el vicepresidente de la central sindical Javier Díaz (Sunca).
Según anunció el Pit-Cnt, el acto combinará una parte oratoria con intervenciones artísticas en el marco del 90º aniversario del natalicio de Alfredo Zitarrosa.
El cierre del acto está previsto para las 12:30.
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