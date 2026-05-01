Acto por 1° de Mayo: seguí en vivo la movilización del Pit-Cnt en avenida del Libertador

Montevideo Portal

El Pit-Cnt realiza este viernes 1° de mayo su tradicional acto para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores.

Este año, la movilización fue convocada en avenida del Libertador bajo la consigna: “Por trabajo, salario y justicia social; el Uruguay es su gente”.

El acto puede seguirse en vivo mediante la transmisión realizada por el Pit-Cnt.

Las oratorias centrales comienzan a las 11:30 y están a cargo del secretario general José Lorenzo López (COFE), la integrante del Secretariado Ejecutivo Nathalie Barbé (ATSS) y el vicepresidente de la central sindical Javier Díaz (Sunca).

Según anunció el Pit-Cnt, el acto combinará una parte oratoria con intervenciones artísticas en el marco del 90º aniversario del natalicio de Alfredo Zitarrosa.

El cierre del acto está previsto para las 12:30.