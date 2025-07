Acoso, persecución, denuncias y omisión: el caso de Alejandro Lencina en la IM y Adeom

Política

Por Tomás Gutiérrez

Alejandro Lencina (54) entró a trabajar a la Intendencia de Montevideo (IM) en 2010, como “conductor operador de vehículos equipados”. Padre divorciado con un hijo y portador de una “compleja” historia de vida con “malas experiencias”, que prefiere no revelar.

Años más tarde, con problemas de depresión y estrés postraumático, se vería envuelto en una caótica situación en la comuna y más tarde en la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom).

En 2019, mediante concurso, llegó a un interinato de jefatura operativa. Tres años después, en noviembre, fue trasladado a la Unidad de Necropsias, Playas y Emergencias de la IM, en un cargo efectivo de jefatura tras un período de prueba de seis meses.

Este sería el comienzo de la novela que traería todavía más inestabilidad y estrés a su vida, con acoso y persecución laboral, denuncias, omisiones y medidas excesivas.

Línea de tiempo

Según su versión, que contó a Montevideo Portal, y consta en denuncias presentadas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), delegados sindicales lo persiguieron y acosaron laboralmente, situación que se vio colmada por la inacción de sus superiores y jerarcas de la comuna.

En diciembre de 2022, denunció verbalmente a sus superiores la situación que estaba viviendo y apuntó a tres funcionarios, todos afiliados al sindicato: Marcos Sosa, José Temes y Claudio Silva.

Al mes siguiente, decidió dar un paso más con su protesta y presentar una denuncia escrita ante su jefe de unidad, Luis Muniz, bajo la sapiencia de que se la derivaría al departamento jurídico de la intendencia. Esto último no sucedió.

“En vez de actuar de inmediato porque les estoy diciendo que me estaban hostigando y acosando, ellos prefirieron guardar silencio. Te digo más, hice consultas por correo electrónico a ver en qué estaba mi denuncia y nunca me respondieron. O sea que la intención era dejar todo ahí, poner paños fríos y no atender la situación”, cuenta Lencina.

El año 2023 siguió y la situación no cambió durante algunos meses, pero en abril, Lencina recibiría, en una reunión, una sorprendente comunicación de parte de su jefe. Una de las personas que él denunció, José Temes, aseguró que Lencina acosó sexualmente a un funcionario de maquinaria en uno de los baños, cosa que él negó y niega categóricamente.

“Supuestamente, yo en mi lugar de trabajo estaba filmando a funcionarios de ahí de la unidad, cosa que no es cierto. Uno de los funcionarios que yo denuncié en enero actuaba constantemente de esa forma: desprestigiándome, levantando rumores y exponiéndome adelante de las cuarenta o cincuenta personas que trabajaban en la unidad. Según él, me vio acosar sexualmente a un funcionario”, sostiene.

Tras esto, Lencina tomaría una última acción, antes de que la IM contraatacara. “Ante tal situación expresé que iría directamente a Jurídica a presentar la denuncia que habían bloqueado o encubierto y anexaría otras denuncias”, asegura. Sin embargo, el 11 de abril la Gerencia de Gestión Ambiental, entonces liderada por la jerarca Verónica Piñeiro y el asesor técnico Lauro García, decidió suspenderlo de su cargo en la Unidad de Necropsias, Playas y Emergencias. A los diez días, también se le inició un sumario con el descuento del 50% de su sueldo.

“Yo voy a hablar con Aníbal Varela y con Valeria Ripoll y les digo que hay integrantes de la lista de ellos que me están poniendo contra las cuerdas, que me están sometiendo al escarnio público con todos los funcionarios de la Unidad de Playas, y ellos miraban al costado, nunca atendieron la situación”, indica.

Ante este radical cambio en su vida laboral, Lencina presentó su denuncia original de enero a Recursos Humanos, con la esperanza de que llegara por fin al departamento jurídico de la IM, lo que ocurrió, finalmente, en agosto.

En setiembre y octubre, Lencina presentó denuncias ante el MTSS y el MEC, hasta que el 27 de noviembre, tras estar ocho meses suspendido —teniendo en cuenta que el máximo es de cuatro—, fue reintegrado, esta vez al Servicio de Recolección de Materiales Reciclables.

El sumario recién concluyó en mayo de 2024, con la aplicación de una nueva suspensión por 15 días sin goce de sueldo, la cual debió haber sido descontada de su desmedida suspensión inicial.

Aquí es menester hacer un paréntesis, que tiene que ver con lo que el trabajador denunció ante el gobierno. ¿Qué pasó en el medio desde que Lencina presentó su denuncia original en enero de 2023? La cuestión es que el funcionario no solo incluyó en la denuncia que presentó en octubre ante Asuntos Constitucionales y Legales del MEC lo que ya se ha mencionado, sino que señaló una serie de hechos irregulares dentro de la IM y vinculados a Adeom, que generaron una progresiva tensión con el sindicato.

Acoso, gastos millonarios, abuso de licencias e irregularidades

Según consta en la denuncia de Lencina presentada ante el MEC, a la que accedió Montevideo Portal, el funcionario denunció varios hechos de distinta índole dentro de la comuna capitalina y el sindicato municipal.

En un punto, se denuncia acoso laboral al jefe de la Usina 3 del URME (Unidad Regional Montevideo Este) de Gestión Operativa de Limpieza, por parte de delegados sindicales y funcionarios. Se señala que Valeria Ripoll y Aníbal Varela, en ese momento dirigentes de Adeom por la lista 27 y 307, respectivamente, se hicieron presentes en el lugar y apoyaron a quienes “no se apegan a la normativa y desean boicotear la operativa”. El jefe de esa usina terminó trasladado a otra, no sin antes solicitar una investigación administrativa que tras cuatro meses no arrojó resolución alguna, más allá de constatar que algunos funcionarios declararon estar en contra de su presencia en la Usina 3, su unidad original.

Lencina denunció un uso y abuso de la licencia sindical por parte de integrantes de Adeom, que se ausentaron por “semanas, meses y años”, pero que igualmente seguían generando “todo beneficio”, al igual que el resto.

Otro hecho denunciado fue la compra de un equipo celular por 72 mil pesos que no siguió “los carriles correspondientes”, ya que no estaba avalada por el Consejo Ejecutivo del sindicato. Según Lencina, la beneficiaria fue Ripoll.

También se señaló un gasto de 16 millones de pesos en Adeom para el Día de Reyes (que se realiza comúnmente para brindar regalos a niños, por ejemplo), solo que en este caso se hizo a iniciativa de las listas 27 y 307 sin contemplar al resto de los 15 integrantes del Consejo Ejecutivo del sindicato. La compra dejó un déficit de cinco millones de pesos.

El denunciante acusó que el consejo no actuó en los casos de persecución y acoso laboral de delegados a trabajadores, sino que, si bien se enteró de la situación, fue omiso y brindó su apoyo a los delegados sindicales. Estos tres delegados, Sosa, Temes y Silva, eran parte de las listas de Ripoll y Varela, y Lencina apunta a ellos principalmente. “Me estaban hostigando. Acoso, persecución, incumplimientos de órdenes. La gente que me tenía contra las cuerdas era de esas dos listas”, expresa.

Así lo estipula en la denuncia: “En resumen, los mencionados funcionarios, militantes de las principales listas de nuestro gremio, no me permitieron realizar mis funciones, contando con la omisión de mi superior inmediato, y de jerarcas de la intendencia. Acerca de los hechos, informé verbalmente a integrantes del Ejecutivo de Adeom: Valeria Ripoll de la lista 27 y Aníbal Varela de lista 307, quienes conforman la mayoría del Ejecutivo, pero, aun así, convocaron nuevamente a los mencionados funcionarios a que participen activamente en sus agrupaciones, y sin tomar alguna medida respecto de lo sucedido”.

En esa línea, explicó y ejemplificó a qué se refiere con persecución laboral: “Había un delegado de la lista 27, Marcos Sosa, que yo lo menciono en mis denuncias, en la intendencia. El tipo me daba órdenes, me prohibía que yo hiciera obra extra, me prohibía que yo manejara, me decía a qué hora tenía que cortar la tarea”.

Así, Lencina teoriza a qué se pudo haber debido la actitud de la IM frente a su situación. “Estábamos en el 2023 en instancias preelectorales en cuanto a las internas. Y cada vez que se acercan las elecciones, no quieren tener líos con el sindicato”, señala. Asimismo, recordó que “había una proyección muy importante en la intendencia”, que en ese momento estaba liderada por la frenteamplista Carolina Cosse. “Para la gente de afuera ver tranquilidad es una buena señal, tener lío con el sindicato es mala señal”, agrega.

Respuestas de los ministerios y actualidad

Lencina fue restituido en noviembre de 2023 y en mayo terminó el sumario que resultó en una nueva suspensión de 15 días sin goce de sueldo. Cuando la situación parecía estabilizarse, luego de toda el agua corrida bajo el puente, le iniciaron un nuevo sumario, esta vez fundamentado en que este “no tomó medidas para corregir a funcionarios de Playas que empleaban términos soeces”.

Ante la confusión y la oscuridad de esta medida, el funcionario buscó asesoramiento legal y presentó ante la IM un recurso de aclaración, finalmente respondido en setiembre por la comuna, que reconoció el exceso de las sanciones hacia Lencina.

Nuevamente, un mes después, las aguas volverían a enturbiarse, esta vez más que nunca. El 23 de octubre de 2024, por una votación de 12 en 15, el Consejo Ejecutivo de Adeom decidió expulsarlo del gremio; instantáneamente, el involucrado volvió a recurrir al gobierno, luego de no recibir respuesta por parte de los ministerios. “Se me notificó en mi trabajo que me expulsaban, pero nunca dieron un motivo. Me mandaron una nota diciendo que estaba expulsado, nada más”, asegura.

En febrero de 2025, el MTSS emitió una resolución al respecto, y en junio el MEC se expresó al respecto. Es en este último caso, se destacan dos elementos clave.

En primer lugar, el organismo liderado por José Carlos Mahía ordenó a Adeom restituir a Lencina. La intimación para que el afiliado fuera reincorporado “con todos sus derechos de socio” tenía un plazo máximo de 15 días. Del mismo modo, se mandó a suprimir de su legajo la sanción. Según el MEC, el funcionario fue “ilegítimamente expulsado de la asociación” y se actuó de forma “intempestiva e ilegítima”.

Pero en otro punto, uno de los considerandos, se asegura que Adeom facilitó el testimonio notarial del acta de sesión del Consejo Ejecutivo de 23 de octubre de 2024, en el que “surge expresamente, entre los puntos del orden día a tratar, la expulsión del denunciante, no surgiendo de la documentación relacionada que al denunciante se la haya otorgado la posibilidad de ejercer y articular su defensa, ni tampoco surge que este haya renunciado de forma expresa a renunciar a ese derecho”.

Seguido de esta indicación, el MEC sostiene que Adeom “en ningún momento controvirtió ni negó los hechos denunciados” por Lencina, que resalta: “En la misma resolución dice que Adeom no niega los hechos que yo relato. ¡No los niega!”.

Actualmente, el funcionario se encuentra a la espera de ver si Adeom acata lo dispuesto por el MEC, pero esto le tiene sin cuidado. “Honestamente, a mí no me importa estar en el sindicato, pero esto es un golpe bajo para esta gente que son unos chantas. Pero ahora estoy esperando a ver si me afilian, porque si no me afilian los vuelvo a denunciar y van a tener una intervención peor”, sostiene.

