Ache denunció a Bustillo, Da Silva y Botana por difamación, y el exintendente le respondió

La exvicecanciller Carolina Ache denunció por difamación e injurias al excanciller Francisco Bustillo y a los senadores del Partido Nacional Sebastián Da Silva y Sergio Botana, informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes políticas.

La colorada elevó la demanda tras declaraciones brindadas por el exjerarca y los legisladores en el marco de su designación como embajadora de Uruguay en Portugal, que se da luego de que Ache renunciara en 2022 a la Cancillería por la polémica entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Las declaraciones a la que la dirigente hace mención son una entrevista de Bustillo en el programa Malos pensamientos en la que habló sobre que el oficialismo la designó como embajadora debido a que “favor se paga con favor”, en referencia a que la exvicecanciller relacionó el caso Marset con autoridades del anterior gobierno.

Por otro lado, amplió la denuncia contra Botana debido a que el nacionalista —según entiende— la acusó de haber iniciado el proceso con el narcotraficante y de haber tenido reuniones con Alejandro Balbi, abogado de Marset.

Y por último, también incluyó a Da Silva por afirmar en una entrevista para Canal 5: “En diciembre del año pasado, Ache sacó a sus hijos del colegio y los mandó a otro”, en referencia a que la colorada sabía el puesto al que la iban a designar.

En diálogo con Montevideo Portal, Botana aseguró que el accionar de Ache “obedece a otra razón de fondo: la denuncia se llama Cardama”, afirmó.

El legislador relacionó la polémica en torno al astillero español con esta denuncia realizada por la exvicecanciller debido a que hubo “descuidos, errores y omisiones” en el combate contra el narcotráfico por parte del Frente Amplio.

“La denuncia de ella no tiene fundamentos, porque se queja [de que aseguran] que el pasaporte [a Marset] lo inició ella, pero fue ella la que se reunió tres veces a escondidas con el abogado de Marset”, expresó.

Además, hizo referencia a que Ache, junto con el hoy prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, presentó un escrito para que la Justicia no incluyera la conversación que había tenido con Guillermo Maciel, exsubsecretario del Ministerio del Interior, quien le avisó a Ache que Marset era un narcotraficante peligroso.

