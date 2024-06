Ache celebró la “fiesta” de la democracia: “Vengan a votar, no importa a quién sea”

Elecciones 2024

La precandidata del Partido Colorado Carolina Ache emitió este mediodía su voto en el circuito 377 del liceo n° 7, en Francisco Berro y Jaime Zudáñez.

“Los días de elecciones son fiestas de la democracia”, dijo la precandidata antes de sufragar.

“Venimos con mucha esperanza y alegría, con el sentimiento del deber cumplido y de haber dejado todo en la cancha”, expresó Ache, quien dijo estar también “contenta con la respuesta y el cariño de la gente en todo el país”.

En cuanto a la posibilidad de votar o no en una jornada no obligatoria, Ache exhortó a la ciudadanía a participar. “Vengan a votar, no importa el partido, no importa a quién. Lo que importa es que tenemos la posibilidad de elegir nuestro futuro, de incidir en lo que va a pasar en el país en adelante”, enfatizó.

Tras la votación, Ache dijo que aguardará en su sede de campaña por los resultados primarios, y luego irá a la Casa del Partido Colorado, donde se encontrará con los otros precandidatos de su partido.