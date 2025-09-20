Accidente fatal en vía rápida: una joven fallecida y un hombre grave

Locales

En la mañana del sábado otro accidente se cobró la vida de una joven de 21 años y dejó gravemente herido a un hombre de 65, luego de que la camioneta en la que viajaban impactara contra una columna de alumbrado público en el cantero central de una vía rápida mientras circulaban de norte a sur.

El hecho sucedió en la ruta 5, en Montevideo.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor de la camioneta declaró que habría sido impactado por un camión que circulaba en el mismo sentido, provocando la pérdida de dominio del vehículo. El camión mencionado no fue hallado en el lugar y, por el momento, no se dispone de mayores datos sobre su paradero ni características.

El conductor fue diagnosticado como “politraumatizado grave” y trasladado de urgencia al Hospital Policial. Por su parte, la joven que lo acompañaba fue encontrada sin signos vitales por los equipos de emergencia, quienes constataron su fallecimiento en el lugar.

Las autoridades trabajan para establecer la dinámica del hecho y localizar al vehículo presuntamente involucrado. La fiscalía de turno tomó intervención y solicitó pericias accidentológicas, revisión de cámaras de vigilancia y declaraciones testimoniales.