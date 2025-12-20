Accidente fatal en San Bautista: motociclista murió al chocar contra tractor

Locales

Un hombre de 30 años, ciudadano cubano nacionalizado uruguayo, falleció en la madrugada de este sábado tras protagonizar un siniestro de tránsito fatal en Ruta 65, kilómetro 82, a la altura de San Bautista, departamento de Canelones.

El accidente ocurrió a las 05:30 horas, cuando el birrodado en el que circulaba impactó por alcance contra la parte trasera de una zorra remolcada por un tractor, según informaron fuentes policiales. Ambos vehículos circulaban en dirección este a oeste.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto murió en el lugar. El conductor del tractor, también mayor de edad, resultó ileso y fue sometido a espirometría, la cual dio resultado negativo.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación, y trabajan en el lugar autoridades policiales y peritos de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito.