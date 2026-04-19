Policiales

Accidente fatal en Ruta 9: murió el conductor de una moto y su acompañante está grave

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la tarde de este domingo sobre el kilómetro 275.500 de la Ruta 9, en la zona de La Esmeralda, en el departamento de Rocha.

Se trata de un choque por alcance entre una camioneta y una moto. Según informó Policía Caminera, la camioneta habría frenado su marcha a causa de un inconveniente de salud de uno de los tripulantes del vehículo, produciéndose un choque con una moto que se desplazaba en la misma dirección que la camioneta.

Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados en estado grave a un centro asistencial. Sin embargo, el conductor, un hombre mayor de edad, falleció antes de llegar al hospital.

Las autoridades continúan investigando el hecho.